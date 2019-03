–Underkommuniserer barneavdeling

Styremedlem Bjarne Storset markerte under styremøtet at han var usamd i at datagrunnlaget talar einsidig for at fødeavdelinga bør leggast til Molde.

– Du underkommuniserer betydninga av å ha ei oppegåande barneavdeling slik dei har i Kristiansund, sa Storset.

Storset meiner at anestesi-personellet i Kristiansund er fullt ut kompetente til å gjere jobben sin under utfordrande fødslar. Han sa også av forskjellane på kvalitet er for små til å tilleggast stor vekt.

Erdal sa han var usamd, og viste til statistikken for keisarsnitt og nyfødde som blir overført til intensivavdeling.