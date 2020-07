«Stikk ut» slår nye rekorder

Nær 30.000 personer har registrert seg på turkonseptet «Stikk ut» i årets sesong. Det overgår rekordåret 2019, med rundt en femtedel flere deltagere enn på samme tid i fjor. Det er også registrert en halv million turer gjennom tjensten, som friluftsråda i fylket organiserer. Ola Fremo i Nordmøre og Romsdal friluftsråd er svært begeistra over økninga. – Det er et kjempeløft fra i fjor. Friluftsliv har blitt en hit med koronasituasjonen. I og med at konseptet er så kjent som det er, tyr kanskje mange til det som en måte å feriere på i eget omland, sier Fremo.