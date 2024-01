«Søblomsten» får ein halv million

Styret i Kulturminnefondet har for andre året på rad vedtatt å tildele 500.000 kroner i støtte til fraktefartøyet «Søblomsten». Skuta på 78 fot er ein galeas som opprinneleg blei bygd i Vestnes i 1864, og som no blir restaurert der. «Søblomsten» har vore ombygd fleire gonger, men skroget er bevart. Fondet meiner ho er eit fartøy med høg kulturhistorisk verdi, og set pris på at ho skal bli nytta til maritim kulturformidling for barn og unge når ho er ferdigbygd.