«Koronabussen» skal ha utløst smitteutbruddet i Kristiansund og Molde

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I lang tid har Møre og Romsdal hatt minst smitte av alle fylkene i landet, men nå har situasjonen endret seg drastisk.

I både Molde og Kristiansund har koronasmitten blomstret opp, og flere hundre er i karantene.

Kommunene har jobbet på spreng for å finne ut hvor smitten stammer fra. Nå tyder det på at den mye omtalte «koronabussen» står for smittetilfellene.

Én person fra Molde ble bekreftet smittet etter å ha vært i kontakt med noen fra bussfølget, sier ordfører i Kristiansund kommune Kjell Neergaard til NRK.

Bussen med 37 koronasmittede pensjonister stoppet flere plasser gjennom åtte fylker. I Møre og Romsdal stoppet bussen ved Trollstigen.

REISERUTA: Slik var reiseruten til «koronabussen». En person som trolig ble smittet av noen fra bussen, har besøkt restauranter i Molde.

Besøkte flere restauranter

Sammen med et reisefølge, hadde personen som ble smittet, senere besøkt flere restauranter og spisesteder i Kristiansund forrige helg.

Deretter har smitten spredd seg i byen. Siden torsdag har elleve personer blitt bekreftet smittet.

Alle de nye smittetilfellene stammer fra personen som ble smittet av passasjerer fra «koronabussen», sier ordføreren.

– Smittekilden er opprinnelig den bussen, sier Neergard. Han vil ikke si hvor personen og bussfølget møtte hverandre.

De som har vært på restaurantene er kartlagt og blir satt i karantene, sier han.

«KORONABUSSEN»: En person ble smittet etter å ha vært i kontakt med pensjonistene som var på rundreise i Norge. Foto: Anett Johansen Espeland / NRK

Vurderer å heve beredskapen til rødt

Rundt 200 personer blir nå testet hver dag i Kristiansund.

Så langt er 16 personer i byen bekreftet smittet, og mellom 500 og 1000 personer er i karantene.

Flere arrangement er avlyst. Blant annet det årlige markedet «Smølabonan», som tiltrekker seg flere hundre mennesker.

Neergaard sier de har en viss kontroll, men kommunen vurderer å heve beredskapen til rødt.

– Hvis det er fryktelig mange positive tester i morgen, må vi vurdere enda flere tiltak, sier han.

BUSSEN ER SMITTEKILDEN: Ordfører Kjell Neergaard (Ap) i Kristiansund kommune sier at det er bussen som var første smittekilde for de elleve siste koronasmittede i byen. Foto: Marius André Jenssen Stenberg / NRK

I tillegg til smittetilfellene som kan spores tilbake til bussfølget, ble fire personer smittet ved Rensvik Pizza og Grill i Kristiansund. Der er smittesituasjonen under kontroll.

Av 200 testede gjester har ingen vært positive så langt.

– Vi har ikke fått flere smittetilfeller der, sier Neergaard.

KONTROLL: Fire personer ble smittet og 200 gjester ble testet. Det er ingen sammenheng mellom bussen og denne restauranten, sier Neergard. Foto: Anne-Mari Flatset / NRK

Mange smittetilfeller i Molde

Også flere av smittetilfellene i nabobyen Molde kommer mest sannsynlig fra personen som ble smittet av bussfølget.

– Vi har ganske sterke indikasjoner på at det er tilfellet. Vanskelig å være sikre på det, men vi har gjort undersøkelser med det for øyet, sier kommuneoverlege i Molde, Cato Innerdal.

Han sier det er en mulighet at personen har blitt eksponert for smitte fra bussen, blitt syk, og så smittet videre i Molde.

– Personen har vært i Molde, og så vært på en tilstelning på en restaurant i Kristiansund, sier han.

Siden mandag har 19 personer blitt bekreftet smittet i byen. 150 personer sitter i karantene.