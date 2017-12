«Kjellen» synger om omgangssyke og tørre veier i ny julelåt

Ideen har vært der i mange år. En julelåt som skal ønske folk en riktig god jul, men som også skal være en usminket beskrivelse av hvordan julen «egentlig» er.

«Der ekje snø i sikte, likavel så strør dei veiane med salt. Det ligge sju sorta med virus på marka, men det e heilt normalt.» «Kjellens julelåt 2017»

– Jeg vet nøyaktig hvordan det er å ligge en hel jul med spysyke mens det regner ute og julestemningen ikke er helt på topp, forteller Thomas Ryste, mest kjent som Kjell «Kjellen» Bigset.

Ble dradd med hest og slede på asfalt

«Kjellens julelåt» går som en kule på Facebook og teksten har nok mye av fortjenesten. Med humor og mimikk formidler Ryste erfaringene med omgangssyke, julehandel og naboer med julelys som minner om et diskotek.

– Det er nok de fleste som blir truffet av den og det virker som den sitter i hodet til folk. Da har vi fått ned spikeren på første slaget.

I musikkvideoen blir «Kjellen» dradd i hest og slede på bare veier i Ørsta.

– Det var akkurat slik vi ville ha det. Vi prøvde å få frem at det går ikke an å lage julefilm i Ørsta, for det snør den dagen du planlegger og når du skal filme er det våt asfalt, sier Ryste.

Innspillingen gikk godt for seg, men er det en ting Ryste var redd for, så var det hesten.

– Jeg har en følelse av at de vil sparke hele tiden! Jeg vil ikke bevege meg bak en hest og så er jeg steike allergisk også.

Se et lite klipp fra hvordan det var å spille inn musikkvideoen her. Foto: Ørjan Liavåg.

Et helt normalt syn i Ørsta

«Det e meldt storm. Han heite Gorm. Ej he ete rakfisk og ej e ikkje heilt i form.» «Kjellens julelåt 2017»

Det er ikke uvanlig å se Ryste oppkledd som «Kjellen» i Ørsta, og når man setter i gang musikkvideoinnspilling med hest og slede på bar vei, er det nok mange lokale som ser på det som helt normalt.

– Så lenge «Kjellen» er der tror jeg folk bare ser på det og lar det gå. Men jeg så utover der vi filmet at de må vaske vinduene sine til jul, for det er nok masse «neseavtrykk» i vinduene. De tror sikkert at vi ikke er helt riktige, og det er jo logisk å si, forteller Ryste.

Se musikkvideoen til «Kjellens julelåt» her!