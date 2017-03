«Kato» satser på å utnytte hele hvalen

Når hvalfangstbåten «Kato» tar opp en hval, er det bare beingrinda som blir lagt igjen på havet. I en flåte på 17 båter, er det bare mørebåten som produserer kjøtt og spekk ombord.

– Å dumpe verdier på havet når du kan bruke det er bare tull, sier skipper Dag Myklebust.

Mye selges til Japan

I dag selger Myklebust Hvalprodukter deler av kjøttet og alt spekket til Japan. Japanerne vil også kjøpe tungen og spolen. Spolen er den de betaler mest for, fordi den brukes i produksjon av potensmiddel.

Siden Norge ikke har lov å selge hvalkjøtt til EU-land, sliter næringa med både marked og lønnsomhet. I fem år har hvalfangerne sendt spekk og kvalkjøtt på dispensasjon til Japan. Men fiskeriminister Per Sandbergs mål er å øke eksporten både til Japan og å finne en åpning inn i det europeiske markedet.

– Det må jeg ha tro på. Nå snakker hele verden om at vi skal ha balanse i økosystemene våre og det grønne skiftet. Forvaltning skal være riktig og hvis vi forvalter kvalen feil så vil det få konsekvenser for økosystemet, sier Sandberg.

Fakta om kvalfangst Ekspandér faktaboks Kvalfangst har blitt drive langs kysten av Norge og i Nordøst-Atlanteren av norske fangstfolk i fleire hundreår. På 1900-talet deltok norske kvalrederi også i storstilt fangst på større kval i Sørishavet. Denne fangsten blei stoppa, då kvalbestandane stod på randa av utrydding.

Vågekvalfangst langs norskekysten blir nemnt i skriftlege kjelder alt på 800-talet, fangst med harpun var vanleg på 1200-talet. Motoriseringa av fiskeflåten i 1920-åra gav støyten til den moderne vågekvalfangsten.

Medlemmane av IWC (Den internasjonale kvalfangstkommisjonen) stemte i 1982 for å innføre totalforbod for all kommersiell kvalfangst.

Norge reserverte seg, og har sidan 1993 drive kommersiell fangst av vågekval, sjølv om Norge er medlem av IWC.

Norge har sett ei eiga kvote for vågekval innanfor forsvarlege berekraftige rammer.

I 2016 var kvota på 880 dyr.

Norge, Island og Japan er de einaste nasjonane i verda som driv kommersiell kvalfangst.

I 2008 var bestanden av vågekval i det nordaustlege Atlanterhavet rekna til 103.000 dyr.

Kvalfangstsesongen begynner 1. april og sluttar 31. august.

Kvalskuta er ei vanleg fiskeskøyte rigga for kvalfangst, med eit mannskap på 3–8 personar. Vågekvalfangst går som regel føre seg ved at båten anten legg seg til ro og ventar på at kvalen skal kome på skothald, eller bli manøvrert mot det staden kor den er venta å komme til overflata neste gong. Det blei i si tid reist kritikk mot avlivingsmetodane, og det er lagt ned eit stort arbeid med å forbetre dei slik at dyret dør raskast mogleg.

Metodane i norsk vågekvalfangst er i dag fullt på høgde med dei som blir brukte i annan storviltjakt. Det gjeld både kor raskt døden inntreff og kor mange dyr som blir skadeskote.

Foreløpige resultat indikerer at rundt 80 prosent av dyra mister bevisstheita eller dør momentant. Vel 10 prosent overlever det første skotet og må avlivast med omskot eller med rifleskot. Det blir framleis arbeida med å redusere denne delen. Kvart år, før fangsten begynner, må alle skyttarar gjennomgå eit kurs der skyting og avliving er eit sentralt tema. I tillegg er det obligatoriske skyteprøvar med både harpunkanon og rifle. Kjelde: Wikipedia, NRK/NTB

– Markedet er der

Etter det NRK kjenner til, kommer regjeringen med en stortingsmelding før årets hvalsesong starter i vår, der de tar til ordet for å utnytte hele dyret.

Ole Mindor Myklebust, daglig leder ved Myklebust Hvalprodukter. Foto: Trygve Berge / NRK/BergeFilm

– Om man får fokus på behandling av restråstoff, er det store muligheter som ligger i restråstoffet fra hvalfangsten. Man må selvfølgelig ha tilrettelagt for å kunne bringe dette i land og det må være industriland som tar mot, men det må også være et marked, sier Ole Mindor Myklebust, daglig leder ved Myklebust Hvalprodukter.

Problemet er at vågehvalen står på fiskeriene sin rødliste som utrydningstruet, til tross for at bestanden har ligget på 100.000 dyr i over 20 år.

For at et større marked skal åpne seg utenfor landets grenser, må myndighetene sørge for at vågehvalen fjernes fra denne listen.

– Markedet er der i dag, sier Myklebust.