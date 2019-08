–Kan ikke blande seg inn

Fylkesleder i FrP, Frank Sve, vil ha seg frabedt at statsminister Erna Solberg blander seg inn i partiet sin politikk. Statsministeren avviste tidligere i dag Sylvi Listhaugs utspill om å utrede Romsdalsaksen som et alternativ til Møreaksen. Sve sier Listhaug uttalte seg som 1. nestleder i Fremskrittspartiet, og at statsministeren ikke kan blande seg opp i partiet sin politikk.