–Ingen ulempe for Haramsfjellet

Fylkesleiar Frp, Frank Sve, meiner det er gledeleg at Sylvi Listhaug frå Ørskog er ny Olje- og energiminister. Sjølv har han jobba aktivt for at det ikkje skal bli bygd vindturbinar på Haramsfjellet. Listhaug har tidlegare lova at ho skal gjere det ho kan for å stoppe utbygginga. At Listhaug no er den som skal behandle klagesaka er ingen ulempe, meiner Sve.