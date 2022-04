Passasjerskipet kom inn fra Ålesund til Bergen litt etter klokken 12 tirsdag og skulle etter planen seile videre langs norskekysten, men skipet ligger fortsatt til kai.

– Det er en usikkerhet rundt forsikringsdekningen som gjør at avgangen er utsatt. Det er en situasjon som har oppstått som følge av sanksjoner mot leasingselskapet som har finansiert Havila, sier kommunikasjonsansvarlig Lasse Vangstein til Bergens Tidende.

Terje Albregtsen som bor i Molde er en av de som er om bord på skipet. Han forteller at i går kveld 20.30 fikk vite at avgangen var forsinket, og en times tid senere fikk de beskjed om at skipet ventet på et dokument fra myndighetene før de fikk seile.

– Situasjonen er uviss, og vi vet ikke om vi får reise eller ikke. Her i lugaren er vi forberedt på å i verste fall pakke kofferten igjen i dag.

Han sier de skal ha et informasjonsmøte klokka 9. De er forespeilet at saken vil bli løst innen kort tid, og at de da kan starta turen nordover. Selv om det er usikkert hva som skjer videre, og Albregtsen hadde gledet seg til reisa, så har de har det bra.

– Stemningen om bord er god, ifølge han, og passasjerene skal være ved godt mot, sier Albregtsen.

Havila Capella ligger nå til kai i Bergen med passasjerer om bord. Terje Albregtsen er en av dem, og han har tatt bilde fra lugaren. – Situasjonen er uviss, sier han. Foto: Terje Albregtsen

Ny finansiering

Havila Kystruten har jobbet lenge med å skaffe ny finansiering av sine fire hurtigruteskip. Mandag ble det klart at selskapet GTLK, som skulle finansiere de fire skipa, er sanksjonert på grunn av sanksjonene mot Russland.

– Det at ting stoppes over natta, det er det som er vanskelig for oss. Vi avventer en tilbakemelding i formiddag fra myndighetene, så får vi se om vi får fortsette turen eller om vi må kansellere, sier administrerende direktør i Havila Kystruten, Bent Martini, til NRK.

Havila Kystruten fikk i 2018 i oppdrag å drifte fire av de daglige rutene mellom Bergen og Kirkenes.

Trenger fire milliarder

Per Sævik Foto: Jan Børge Leirvik / NRK

Da finansieringsselskapet GTLK ble rammet av sanksjonene mandag, sa konsernsjef i Havilagruppen Per Sævik til NRK at de trenger å refinansiere nesten fire milliarder kroner.

– Vi må forholde oss til det som er bestemt. Det er to ting å si om det. Det ene er at vi holder oss lojale til beslutningene som myndighetene har tatt. Det andre er at vi må ut og finne ny finansiering på alle fire kystruteskipene.

– Det er snakk om mellom 3,5 og 4 milliarder kroner, så det er et betydelig beløp. Vi er ikke bekymret for at vi ikke skal få på plass en ny finansiering, men det vil ta litt tid, sa Sævik.

– Men er dere ikke da i strid med den boikotten av det russiske selskapet som skal eie disse fire skipene?

– Nei, det russiske selskapet eier foreløpig den ene båten som er i drift. Det er et norsk skip, med norsk flagg og norsk besetning, slik at vi er ikke bekymret for at der kan skje noe. Men den båten blir også refinansiert sammen med de tre andre båtene som russerne ikke har eierskap til nå.

– Er du sikker på dere klarer å hoste opp fire milliarder kroner?

– Ja, vi skal ikke ha fire milliarder denne uken, men vi skal ha finansiering på å ta ut båt nummer to som nå er ferdig. Det blir et norsk selskap som overtar den båten. Der har vi kontroll, så det er ingen grunn til bekymring.

I dialog med departementet

Samferdselsdepartementet er kjøper av sjøtransporttjenester på strekningen Bergen – Kirkenes.

Departementet har opprettet dialog med Havila Kystruten om hvordan driften av selskapet blir påvirket av sanksjoner mot Russland.

– Vi er opptatt av å sikre et tilfredsstillende transporttilbud på strekningen. Departementet forholder seg til at Havila Kystruten arbeider for en alternativ finansiering, sa statssekretær Odd Steinar Åfar Viseth (Ap) tirsdag.