Håland på vei til Østerrike

Onsdag rapporterte Eurosport.no at Red Bull Salzburg hadde lagt inn bud på Erling Braut Håland. Ifølge TV2 er 18-åringen på et fly på vei til Østerrike torsdag formiddag. Unggutten som spiller for Molde Fotballklubb har vært jaktet på av flere storklubber de siste ukene.