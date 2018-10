«Funkygine» får kritikk

Bloggeren Jørgine «Funkygine» Vasstrand fra Ålesund, er en av dem som har reklamert for den private nettlegetjenesten Kry. Dette får lederen av Rådet for legeetikk til å reagere kraftig: – Uetisk og potensielt i strid med loven, sier Svein Aarseth. Les saken her.