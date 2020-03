«Drive-in» bibliotek

Ålesundsbiblioteka opnar for drive-in bibliotek før påske, skriv dei i ei pressemelding. Biblioteka er stengt på grunn av smittefare, men no blir det mogleg å bestille bøker frå biblioteket og å hente dei ved inngangspartiet. Dei opplyser at kommunelegen ser positivt på dette, og at biblioteka har prosedyrar for reingjering av bøkene før utlevering.