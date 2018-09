«Årets I» tildelt Kolbjørn Stølen

På Romsdalskonferansen i Molde i ettermiddag, ble prisen «Årets I» tildelt Kolbjørn Stølen fra Midsund. Han får prisen for pågangsmotet og gjennomføringskraft for å få realisert Midsundtrappene, sa juryen. Midsundtrappene er en sti med 6300 heller opp på fjellet i Midsund. De er bygd på dugnad og med stor innsats fra sherpaer fra Nepal. Han sier at han vil dele prisen med alle som var med og gjorde en innsats.