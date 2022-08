«Alle» elsker pappa Terje (59) på TikTok: – Jeg er en bygdeoriginal

– Den slitne mannen med den kroppen der vet du ... den har gått gjennom sitt. Plutselig kan han finne på å gå ned i spagaten, så ligger han og har vondt i en uke etterpå. Han banner og «stend ti».

Det sier Ida Iren Vike om faren sin Terje Vike, som hun titt og stadig legger ut videoer av på applikasjonen TikTok.

– Jeg har aldri tatt meg selv høytidelig. Jeg elsker å showe. Man blir aldri for gammel til det, sier Terje og ler.

Ida Iren Vike sier at det er så mange som ikke forstår hva faren Terje sier, og at hun derfor må tekste videoene. Du trenger javascript for å se video. Ida Iren Vike sier at det er så mange som ikke forstår hva faren Terje sier, og at hun derfor må tekste videoene.

– Tullball

På den lille bygda Vikebukt i Vestnes holder familien til. Flere av videoene blir tatt hjemme hos dem, men det er som regel helt tilfeldig når det skjer.

– Vi planlegger aldri en TikTok-video. Jeg må være raskt oppe med kameraet hele tiden, for plutselig finner han på noe sprell. Han er som en unge som spiser godteri, sier Ida og smiler til faren.

Men årsaken til at de har gått viralt, er de ikke sikre på.

– Folk liker vel litt tullball, sier Terje.

– Ja, og jeg tror mange har et syn på at foreldre er «skikkelige». Det går også igjen i kommentarfelta, at de kunne ønske foreldra sine var sånn, sier Ida.

Ida og Terje Vike forteller at de alltid har hatt et godt forhold. – Jeg har alltid vært veldig pappajente, sier Ida. Foto: Annabelle Kårvåg Sørensen / NRK

«Bygdeoriginalen»

Det er tusenvis av mennesker som ser hver video som blir lagt ut på kanalen deres. Det fører til at pappa Terje blir gjenkjent både på butikken og på ferga, men også kan få uventet besøk.

– Plutselig sto det en fremmed mann på tunet her, sier han og ler.

Han forklarer at det var en mann fra Hamar som var på besøk i bygda og ønsket å hilse på «TikTok-stjerna» fra Vikebukt.

– Og da jeg tok ferga til Molde en dag kom det bort noen ungdommer og spurte om jeg skulle ut og reise. Og jeg bare «Ja, dere også?», jeg ante ikke hvem det var, sier Terje og legger til at det bare er gøy.

En av utfordringene som er populære å utføre på TikTok måtte også Terje og Ida teste ut. Du trenger javascript for å se video. En av utfordringene som er populære å utføre på TikTok måtte også Terje og Ida teste ut.

– En relasjonsbygger

Forsker på sosiale medier ved UiO, Taina Bucher, sier det er ikke en spesiell ting som slår an på TikTok, men at humor og nisje, noe som folk husker, gjerne gjør det bra på applikasjonen.

– Som oftest har de med mange følgere en tydelig profil, noe som er gjenkjennelig for nettopp dem. Generelt sett slår ofte humor an, noe rart eller noe som fanger folks oppmerksomhet.

Men Bucher sier også at dette er en måte å skape en god familierelasjon på, ved at foreldrene tar del i en av barnas interesser.

– Det er en relasjonsbygger, en måte å være sammen på. Og det er langt fra alle foreldre som interesserer seg for TikTok, for eksempel.

Terje forteller at han aldri er med på å bestemme noe på TikTok-brukeren. Han er bare «showmannen», mens Ida styrer resten. Foto: Annabelle Kårvåg Sørensen / NRK

Setter pris på tilbakemeldingene

Det er spesielt én grunn som får de til å ville fortsette med å legge ut videoer.

– Det er en del kommentarer, blant annet fra ungdom som kanskje sliter med det ene eller det andre, som sier at det er dagens høydepunkt å se galskapen vår, og det er veldig hyggelig, sier Terje.

– Ja, det er mange som kommentarer at hvis de har en dårlig dag, ser de på videoene våre og at den da blir litt bedre. Vi føler vi faktisk gjør noe nyttig også da, at det ikke er bare tull og at det faktisk betyr noe for noen, sier Ida.