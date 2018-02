«Alle skal med» i KAK

Kristiansund Atletklubb startar frå hausten det tre-årige prosjektet: «Alle skal med». Bakgrunnen er eit møte med kommunen, barnevernet, Nav og andre instansar, der det kom fram at mange barn lever under fattigdomsgrensa. No ønskjer KAK å opne dørene for barn som manglar toalettutstyr, handkle, undertøy og treningstøy. – Ingen barn skal bli hindra frå å delta i aktivitetar på grunn av familiens økonomi, seier leiar Tore Løvik.