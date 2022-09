– Vi har hatt et utfordrende halvår

Havila Kystruten publiserte mandag sin kvartalsrapport for andre kvartal. Resultatene viser at de hadde et resultat før skatt på minus 223 millioner kroner. Inntektene var på totalt 113 millioner kroner, og driftsresultatet før avskrivning på minus 107 millioner.

– Vi har hatt et utfordrende halvår med forsinket levering av Havila Castor, og ikke minst at Havila Capella var ute av drift mellom 12. april og 28. juni grunnet manglende forsikring knyttet til sanksjonene mot selskapet som finansierte skipet, sier administrerende direktør Bent Martini. Som følge av usikkerheten opplevde de sviktende omsetning i første halvår og færre bestillinger. – Vi estimerer at vi har tapt rundt 80 millioner kroner i inntekter i periode Havila Capella har ligget stille.

Rederiets to neste skip, Havila Polaris og Havila Pollux blir satt i drift seneste henholdsvis 29. desember 2022 og 22. mars 2023, og Martini har troen på at de vil snu til et positivt resultat.