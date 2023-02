– Opp til fylkene selv å innføre gratis ferjer

Gratis ferjer fører nå til kutt i ferjetilbudet en rekke steder i fylket. – Det er fylkene selv som avgjør om de ønsker innføre gratis ferjer, svarer samferdselsminister Jon-Ivar Nygård på et skriftlig spørsmål fra Frank Sve (FRP). Det skriver Sunnmørsposten.

Leder i samferdselsutvalget i fylket, Kristin Sørheim (Sp), sier til avisa at det formelt er fylket som selv avgjør om en vil innføre gratis ferjer. Men hun minner Nygård om at sentrale folk i regjeringen reiste på turne for å skryte av at de innførte gratis ferjer på en rekke samband.