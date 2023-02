– Mogleg å bygge tunnel under Todalsfjorden

Dei seismiske undersøkingane som blei gjort i djupna i Todalsfjorden på Nordmøre viser at det er teknisk mogleg å bygge undersjøisk tunnel under Todalsfjorden. Det skriv Møre og Romsdal fylkeskommune i ei pressemelding.

– Svaret vi har fått på utgreiinga så langt er at det er mogleg å nytte tunnel som løysning for å krysse fjorden. Det er enda mykje jobb Sweco skal gjere før vi får den endelege rapporten i april som syner alle detaljar, som kostnadene ved alternativa, seier Per Gunnar Løset, planprosjektleiar for Todalsfjordprosjektet.

Sweco skal no arbeide vidare med detaljar knytt til kostnader, både for investeringa og framtidig drift og vedlikehald, i eit 100-årsperspektiv. Det er òg mange andre tema som dei skal greie ut og som etter plana skal leggjast fram i ein sluttrapport i april 2023.