– Merker konsekvensene av et endret klima

En ny oversikt viser hvilke kommuner som gjør størst «klimainnsats» – og hvem som gjør minst. Nordland, Vestland og Møre og Romsdal er fylkene som samla sett fremstår med høyest klimarisiko.

– Vi merker allerede konsekvensene av et endret klima. I år er for eksempel Trollstigen stengt på grunn av økt rasfare som følge av et mer ustabilt klima. Vi må gjøre det vi kan for å kutte utslipp, sier Jonas Maas Nilsen gruppeleder i MDG Møre og Romsdal.

Han mener det er mye som kan gjøre på dette området.

– Et konkret eksempel er å slutte å bygge ned natur. Natur fungerer som en svamp når det kommer flomregn, og når vi erstatter natur med asfalt og betong, øker vi derfor risikoen for flom og oversvømmelser, sier Nilsen.