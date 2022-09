– Jeg vet ikke om jeg vil føle meg trygg her

Det er fremdeles mye arbeid med å reparere skadene etter den voldsomme nedbøren som rammet store deler av fylket i helga. Ellen Dragset i Sunndal måtte flykte fra hjemmet da det gikk et jordskred, og bilen til datteren ble tatt av skredet. Huset er helt, men rundt på eiendommen ser det ikke ut. Mest sannsynlig kan hun ikke flytte hjem. – Jeg har ikke fått ordentlig svar, for de vet ikke ennå, men jeg håper kanskje ikke det, fordi jeg vet ikke om jeg vil føle meg trygg her. Det viser seg at de gjorde nye målinger i 2015, og da kom dette huset under kategoriseringen 100 års ras. Det har stått her i snart 100 år, så det vil alltid være litt utrygt, sier hun mandag ettermiddag.