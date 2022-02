– Folk er fortvilt

Ap-politiker Mellvin Steinsvoll i Molde er svært bekymret over legesituasjonen i gamle Nesset kommune.

Legevakta er stengt på ubestemt tid og det er bare en fastlege igjen ved legekontoret, noe som betyr at 1700 perseoner står uten fastlege, skriver Romsdals Budstikke.(krever abonnement).

– Folk er fortvilt, sier Steinsvoll til NRK. Nå har han sendt et brev til ordføreren der han ber om at det blir gitt en orientering under kommunestyret førstkommende torsdag.

– Det er selvfølgelig ikke mulig å løse dette over natten, men det er viktig at dette kommer opp, sier Steinsvoll.