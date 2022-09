– Dette er en gledens dag

I dag ga fylkestinget endelig grønt lys for bygginga av Nerlandsøybrua i Herøy.

Med en kostnadsramme på 826 millioner kroner er brua blitt mye dyrere enn opprinnelig tenkt.

For Bjarne Kvalsvik fra Uavhengig valliste for Sunnmøre har Nerlandsøybrua vært en kampsak. Han sier dette er en gledens dag for de som bor på Nerlandsøya.

– Ja, det ble dyrt, men det er verd prisen, og vi har ikke andre alternativer. Den nåværende brua har gått ut på dato for fem år siden, seier Kvalsvik.