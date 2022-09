– Dette er et distriktsfiendtlig forslag

Lederen i Fremskrittspartiet, Sylvi Listhaug, reagerer sterkt på at regjeringa vil innføre grunnrenteskatt på havbruk og vindkraft. Dette vil gi 33 milliarder kroner i økte inntekter til staten.

Listhaug mener dette er et distriktsfiendtlig forslag som vil ramme havbruksnæringa. – Dette betyr at milliarder av kroner blir flytta fra distriktene til statskassa, og det mener vi blir helt feil.

Listhaug frykter at dette vil få konsekvenser for næringa. – Havbruk er en internasjonal næring. Dette er ikke et norgesmesterskap, men et verdensmesterskap. Vi frykter at investeringer og utvikling vil bli flyttet til andre deler av verden der betingelsene er bedre.