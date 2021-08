​​​​​​​ – Strømutfall pga. lyn

Det er fortsatt produksjonsstans på Equinor sitt anlegg på Tjeldbergodden. – Det har vært et strømutfall på grunn av lyn og torden i området og det har medført stans i produksjonen. Etter et slikt strømutfall så tar det noe tid før vi får starte opp igjen alle våre systemer inne på anlegget, sier informasjonssjef i Equinor, Sissel Rinde. Hun forventer at produksjonen vil være opp igjen innen fredagen.