– 50/50-sjanse for å gå vidare

Molde-trenar Erling Moe meiner det dei har ein 50/50-sjanse for at dei går vidare til gruppespelet i Meisterligaen. Onsdag går den første av to playoff-kampar mot ungarske Ferencváros i Molde. Kaptein Magnus Wolff Eikrem trur det blir jamt mellom dei to laga. Eit innpass i Meisterligaen vil gi store inntekter til MFK.