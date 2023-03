– Var samtykkekompetent

Ein tidlegare lege i Ørsta skriv at kommunen har gjort alt som er muleg for å hjelpe ein av innbyggarane sine. Mannen døydde i jula i 2021 og var då svært avmagra. Statsforvaltaren granskar om kommunen burde ha gripe inn for å unngå at mannen døydde. Legen skriv at ho vurderte mannen som samtykkekompetent då han var innlagt på sjukeheim ein periode.