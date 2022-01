– Svært glatte vegar

Riksveg 70 ved Lauvvika i Tingvoll er førebels stengt etter ei trafikkulykke. – Ambulansen er på staden no, for å undersøke dei fire som var involvert i ulykka, seier Tove Holst-Dyrnes i politiet. Ho seier at dei får inn mange meldingar om at det er svært glatte vegar mange stadar i fylket.