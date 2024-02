– Pasientane har rettar om ventetida blir for lang

Pasient- og brukarombod Hanne Haavde Stenseth seier det er viktig at Helse Møre og Romsdal har gode rutinar for å vurdere ventetida.

Sjukehusa får redusert kapasitet i samband med at dei tilsette skal få opplæring i Helseplattforma, og journalsystemet skal etter planen bli tatt i bruk i april.

– Pasientane har rettar om ventetida blir for lang, seier Stenseth, ber folk ta kontakt om dei opplever problem som følge av Helseplattforma.

Stenseth peiker på at det er viktig med ei god innføring, men at det er avgjerande at pasientane blir tatt vare på.