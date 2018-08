– Irriterande å ikkje få det ut

Langdistanseløpar Karoline Bjerkeli Grøvdal synest det har vore irriterande å ikkje få ut sitt fulle potensial, men no begynner det å gå vegen for jenta frå Isfjorden.

Grøvdal byttet øving til 3000 meter hinder på tampen av førre sesong, men i sommar har øvinga likevel gått stong ut. Vendepunktet kom under løpet i Monaco i slutten av juli med årsbeste for henne personleg. – Det var veldig viktig for meg. Eg løp to løp på Bislett og i Paris som var stong ut. Eg hadde ikkje helt kontroll på hinderløpet, og begynte å tvile og det gjekk utover sjølvkjenslen. Derfor var det herleg å få det til, seier Grøvdal til NTB. Medaljesjansen til Grøvdal kjem under EM i Fridrett i Berlin søndag 12. august.