– Eit svik mot næringane

Fylkesordførarkandidat for Høgre, Anders Riise, er kritisk til at Møre og Romsdal Arbeidarparti vedtok at dei ikkje ønskjer oljeverksemd i Lofoten, Vesterålen og Senja. Han seier dette endrar dei stabile rammevilkåra i oljenæringa i Noreg. Riise meiner og det er eit stort svik mot den maritime næringa og olje- og gassnæringa i fylket.