– Casinobesøk skapte misnøye

Ifølgje TV2 skal mellom anna hyppige casinobesøk under ein treningsleir vere grunnen til at Start-leiinga prøver å kvitte seg med Kjetil Rekdal. Den betente striden mellom romsdalingen og Start er enno ikkje løyst. Rekdal leia laurdag laget frå sidelinja trass i at klubbleiinga ikkje ønskte det.