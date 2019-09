– Yrkesfagene må få et løft

Regjeringa må sørge for at det er nok håndverkere i fremtiden. Det sa elev ved fagskolen i Ålesund, Ole Petter Hovden, til statsminister Erna Solberg da hun besøkte fagskolen i dag tidlig. Hovden har bakgrunn som tømrer, men har begynt på fagskolen etter at han fikk en belastningsskade. Regjeringa må sørge for at rammevilkårene for norske og utenlandske arbeidere blir like, sa Hovden. Statsministeren sa at regjeringen vil styrke bransjeprogrammet for norsk arbeidsliv i forslaget til neste års statbudsjett.