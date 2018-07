– Vogntoga må finne ein annan plass

Vogntog som stoppar ved Trollveggen for å ta den pålagde kviletida bør finne ein annan plass, meiner drivaren av Trollveggen besøkssenter. Svein Kroken meiner at turistar som kjem for å sjå den berømte fjellveggen får ei dårlegare oppleving på grunn av vogntoga. Vegvesenet seier det er planlagt 35 nye døgnkvileplassar i landet, og håpar ein av dei kjem ved Åndalsnes.