– Vil vente med opera og kulturhus

Nordmørslista vil utsette investeringa i nytt opera- og kulturhus i Kristiansund. Regjeringa har gitt grønt lys til en investering på 150 millioner kroner, og fylkesrådmannen har foreslått at fylkeskommunen også går inn med et tilsvarende beløp. Elisabeth Jørgenvåg (NML) presiserer at det ikke er snakk om å kutte opera-og kulturhuset i Kristiansund, men sier at de foreslåtte budsjettkuttene er svært tøffe. – I valget mellom pest og kolera mener vi det er riktig å prioritere lovpålagte oppgaver, sier hun.