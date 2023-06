– Vil samle prisopplysning i éi prisliste

Kraftselskapet Wattn er eit av 19 selskap som risikerer tvangsmulkt etter Forbrukartilsynet har gjennomført ein tilsynsaksjon.

Aksjonen viste lovbrot hos alle dei 19 selskapa, skriv nettstaden E24.

I hovudsak er det brot på marknadsføringslova, angrerettlova og prisopplysningsforskrifta som Forbrukartilsynet har avslørt.

Administrerande direktør Bjarne Dybvik i Wattn seier til NRK at selskapet fekk påpeiking for måten dei presenterte prisopplysningar på, og at dette blir retta opp innan to/tre dagar. I staden for at prisar er fordelte på to prislister skal desse no presenterast i ei og same prisliste.

– Wattn ønskjer å vere open og transparent og vise at vi er til å stole på, seier Dybvik til NRK.