– Vil påverke læringsutbytet

80 prosent av studentane frå land utanfor EU og EØS forsvann ved årets studieopptak, skriv Khrono, og meiner det er fordi regjeringa innførte studiepengar for denne gruppa. På "Internasjonal business and marketing" ved NTNU i Ålesund ventar dei at talet på studentar utanfor EU/EØS vil gå frå 15 til rundt fire. Viserektor Anne-Lise Sagen Major, trur mangelen av desse studentane vil påverke læringsutbytet.