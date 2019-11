– Vil kjempe med nebb og klør

Smølasamfunnet vil kjempe med nebb og klør for å få på plass ein B-ferge mellom Edøya og Sandvika i Aure. Det seier ordføraren i Smøla, Svein Roksvåg (Sp). i fylkesrådmannen sitt budsjettforslag er den planlagte B-ferga tatt ut for å spare pengar, men Roksvåg har ikkje tenkt å gi seg. Næringslivet i Smøla er i vekst og difor er det eit sterkt behov for å betre ferjetilbod, seier ordføraren. Han trur kravet om ein B-ferge vil nå fram. Fylkesutvalet skal behandle budsjettet og økonomiplanen tysdag i neste veke.