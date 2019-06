– Vil ikkje ha bypakken i Molde

Ein fire felts veg vil innebere ein rasering av området frå Bolsønes og austover i Molde, sa Rolf Arne Hamre under folkemøte om bypakken i Molde i går kveld. Hamre jobbar i Statens vegvesen og er lokalpolitikar for Senterpartiet, men i går møtte han opp som lokal bebuar på Fuglseth. Statens vegvesen la fram dei foreløpige planane om bypakken under folkemøtet, men Hamre meiner dette er ein bypakke folk ikkje vil ha. Prosjektleiar Hallgeir Brudeseth vil ta med tilbakemeldingane i det vidare arbeidet det kjem endringar, men fire felts veg står truleg fast.