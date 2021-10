– Vil ha ekstremt mykje å seie

Fergeaksjonen er svært nøgde med at Ap og Sp no vil kutte i ferjeprisane. Jonas Gahr Støre (Ap) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp) stadfestar til VG at dei, i løpet av dei neste fire åra, vil halvere prisen på ferjebillettar, og innføre gratis ferje for øysamfunn som ikkje har anna vegsamband. Dagleg leiar i Fergeaksjonen Henrik Dalelid Vedde seier at dei forventar pengar på bordet i den nye regjeringa sitt fyrste budsjett.

– Det er gledeleg å sjå at dei følgjer opp det dei har lova i valkampen. Dette vil ha ekstrem mykje å seie for Bygde-Noreg. Vi vil jobbe for at endringane skal skje allereie i 2022, seier Vedde.