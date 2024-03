– Viktigere enn noen gang

– Det er viktigere enn noen gang å sette fokus på menn og gutters mentale helse. sier landslagsbryteren Felix Baldauf. Sammen med Even Karpuz har han satt i gang BROR Mental Helse.

I går ble det kjent at de får inkluderings- og mangfoldsprisen for 2023 i Møre og Romsdal for å ha satt menn og gutters mentale helse på dagsorden.

Leder for kultur- og folkehelseutvalet i fylket, Jessica Gärtner fra Høyre, berømmer arbeidet BROR Mental Helse har gjort.