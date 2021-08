– Viktig med publikum sin støtte

For første gang på over ett år kan Molde nå slippe inn 5000 tilskuere på sine hjemmekamper. Eirik Hestad mener det er viktig for spillerne å ha publikum sin støtte i returoppgjøret mot tyrkiske Trabzonspor torsdag. – Når Aker stadion kommer i Europa-stemning, bruker vi å få et løft av det. Desto flere som kommer på kamp, jo større blir løftet, sier Hestad. Den første kampen endte 3-3, og sammenlagtvinneren går videre til den siste kvalifiseringsrunden til Superligaen.