– Viktig med nasjonal praksis

Fleire politikarar er spente på korleis Autopassordninga for fylkesvegferjene vil slå ut. Fylkeskommunen tapar inntekter fordi personbilletteringa fell vekk. I går vedtok fylkestinget å innføre Autopass. Kristin Sørheim (Sp) meiner det er viktig med ein nasjonal praksis. Å ha ei eiga ordning for Møre og Romsdal har ikkje noko framtid, meiner ho. – Autopass er også hasteinnført på riksvegsamband på grunn av koronasituasjonen. Staten og regjeringa har vurdert andre moglegheiter, men seier at det er uaktuelt. Autopass blir den langsiktige, kontantlause betalingsløysinga. Eg trur at å gå tilbake til å jobbe for personbetaling gjennom Autopass er å gå baklengs inn i framtida, seier Sørheim.