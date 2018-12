– Viktig for sjømatbedriftene

Noreg har signert ein handelsavtale med verdas fjerde mest folkerike land, Indonesia. – Avtalen er viktig for sjømatbedriftene, som får tilgang på 262 millionar innbyggarar. I fjor eksporterte vi sjømat for 250 millionar kroner til Indonesia, og potensialet for å auke eksporten er stor, seier fiskeriminister Harald T. Nesvik frå Frp.