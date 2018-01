– Viktig for Møre og Romsdal

Stortingsrepresentant Vetle Wang Soleim frå Høgre jublar over rekordtildelinga av nye utvinningsløyve på norsk sokkel. På ein oljekonferanse i Sandefjord offentleggjorde olje- og energiministeren at oljeselskapa får tilbod om 75 nye løyve. Det er meir enn nokon gong før. Soleim meiner dette er viktig for Møre og Romsdal.