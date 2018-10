– Viktig for Ekornes å vere med

Kongen og Dronninga, fleire titals politikarar, og over 300 næringslivstoppar er no på plass i Kina i samband med statsbesøket denne veka. Møbelkonsernet Ekornes er også representert, og konsernsjef Olav Holst-Dyrnes seier det er ekstra viktig for Ekornes å vere ein del av den norske delegasjonen.