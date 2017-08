– Viktig at ungdom engasjerer seg i fiskeripolitikk

Denne veka blir Sparebanken Møre Arena i Ålesund fylt av teknologi, tråling og oppdrett. 80 utstillere har rigget seg opp for Blue Fish, et arrangement med konferanse og utstillinger som har fokus på norsk fiskerinæring.

John Breivik er styreleder i ArenaNorway AS, som er arrangørselskapet av Blue Fish. Foto: Aleksander Båtnes

– Her er det firma i og rundt fiskerinæringa som ønsker å vise seg frem her på Sunnmøre, sier John Breivik som er en av arrangørene.

Det er ventet mer enn tusen elever og studenter, og Breivik håper ungdommen er engasjert. Noen av dem som skal delta er elevene som studerer andre året akvakultur ved Ålesund videregående skole. De scorer bra på en skala fra en til fem om engasjement for fiskeripolitikk.

– Det er vel på en tre til fire, sier en av elevene.

– Tre.

– Nesten på femmeren, sier en annen.

– Dette er fremtiden

Truls Skarbøvik viser hvor interessert han er i fiskeripolitikk, på en skala fra 1 til 5, som er tegnet på tavla. Foto: Aleksander Båtnes / NRK

Truls Skarbøvik er en av elevene som har en klar mening om hvorfor de bør engasjere seg.

– Fiske er fremtiden. Det er viktig at vi gjør det riktig fremover og ikke fisker for mye eller for lite. Det er mat, og vi trenger det fremover.

– Man må gjøre ting bedre og lettere og produsere i Norge i stedet for utlandet. Det tror jeg er ganske viktig.

Daniel Poulsen går andre året på linja akvakultur. Foto: Aleksander Båtnes / NRK

Klassekamerat Daniel Poulsen tror styresmaktene har kontroll.

– Jeg håper det. At de vet hva som er best for næringa. At de ser at dette er fremtiden og at vi må prioritere og gi mer midler til dette slik at det kan utvikle seg videre.

– Kommer du til å gjøre noe for å påvirke utfallet?

– Det er mulig jeg melder meg inn i et politisk parti og blir litt aktiv, og sier det jeg mener sånn at de tenker på det neste gang de vedtar budsjett.

Glad det engasjerer

Læreren deres i naturbruk, Pål Sætre, er glad for at elevene er interessert i politikken for næringa.

– Det er fremtiden som sitter her. Det er klart at dersom de engasjerer seg, har gode holdninger og er klar på hvilken vei de ønsker næringen skal gå, så er de med på å forme og skape sin egen utvikling.

Han sier vi har mange politikere med lavt kunnskapsnivå innen oppdrett og fiskeri.

– Derfor er det viktig at ungdommen her engasjere seg og kommer med innspill, sier han.