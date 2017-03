– Viktig at Stad skipstunnel kommer med i første planperiode

Mye taler for at Stad skipstunnel er inne i Nasjonal Transportplan. Regjeringspartiene Høyre, Frp og samarbeidspartiene Venstre og KrF har invitert pressen til Selje for å orientere om skipstunnelen, klokken 13.30 på torsdag.

Tidligere stortingsrepresentant for Ap, Svein Gjelseth, jobber nå som utviklingsnavigatør i Vanylven. Han har jobbet mye med mulighetene som kommer når Stad skipstunnelen er på plass.

– Når de samler hele gjengen der nede, er jeg helt sikker på at de kommer med gladnyheten, sier Gjelseth.

Håper på oppstart i 2019

Stad skipstunnel-prosjektet er eid av Selje, Vanylven og Vågsøy kommune, og har blitt hjertebarnet til mange i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane.

At prosjektet kan komme inn i første planperiode, er viktig, mener Gjelseth.

– Den må inn i første periode, ellers er det ikke sikkert at det blir skipstunnel. Det er de prioriterte prosjektene man vet det blir noe av. Blir det lagt i andre periode, blir ting fort veldig uvisst.

– Jeg håper inderlig prosjektet blir prioritert, gjerne med oppstart i 2019 slik som Kystverket har lagt opp til, sier Gjelseth.

Vil gi mye til regionen

Prosjektet har fått mye oppmerksomhet internasjonalt i flere store mediehus, blant annet britiske BBC. Skipstunnelen vil kunne gi mye til regionen og reiseliv.

– Dette har også mye å si for oppdrettsnæringen og annen transport på kysten. Det er Jeg liker å kalle dette prosjektet for et miljøprosjekt. Vi har mye større muligheter til å få gods fra vei til sjø, og så har det mye med sikkerheten å gjøre.

– Det som også har vært mye fremme er dette med en hurtigbåtrute, fra Bergen til Ålesund. Hele kysten kan bli knyttet sammen med hurtigbåt, om du gjerne vil fra Stavanger til Trondheim, sier Gjelseth.

Gjelseth forteller at selve byggingen av skipstunnelen vil trekke turister fra alle verdens hjørner.

– Et stikkord er anleggsturisme, og vi er rimelig trygge på at i denne anleggsperioden vil folk valfarte til dette anlegget og se når en lager en så stor tunnel gjennom fjellet, og knytte sammen disse to fjordene, sier Gjelseth.