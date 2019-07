– Viktig at det stilles miljøkrav

Det er viktig for norsk industri at politikerne stiller miljøkrav, mener Knut Andresen, sjef for produkt- og forretningsutvikling i Brunvoll i Molde (t.v på bildet). Selskapet økte omsetningen med en tredjedel fra i fjor til i år, og opplever enorm vekst i salget. – Det er takka være det grønne skiftet, sier Andresen. – Vi får en fornyelse innfor offshoreflåten, fornyelse av skip som skal møte krav til utslipp og fornyelse innenfor ferge. Den maritime næringen ønsker at det kommer politiske krav rundt det grønne skiftet fordi det driver utvikling, sier han.