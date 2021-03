– Viktig å satse på fylkesveiene

Ordføreren i Stranda, Jan Ove Tryggestad (Sp), er glad for regjeringas satsing på fylkesveier i Nasjonal Transportplan. Fylkesvei 60 mellom Hellesylt i Stranda og Grodås er en av veiene med størst behov for oppgradering. I går ble det kjent at regjeringa vil sette av 16 milliarder kroner til fylkesveiene i NTP. Tryggestad sier dette er i tråd med de prioriteringene som Møre og Romsdal fylkeskommune har gjort. Vedlikehold av eksisterende fylkesveier er noe av det viktigste vi kan bidra med, mener Tryggestad.