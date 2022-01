– Viktig å passe seg nær elvar

Sjølv om ekstremvêret Gyda har roa seg, er ikkje faren over. Det seier Brigt Samdal, direktør i skred- og vassdragsavdelinga i NVE. – Vi er veldig glad for at det no har blitt kjøligare vêr og at nedbøren no kjem som snø. I natt nådde vi dei høgaste nivåa på vassdraga, men det er framleis mykje vatn som skal tømmast framover, fortel han.

Samdal seier vidare at konsekvensen av dette er at kommunane framleis må følge med på flaumsituasjonen.

– Når elvane tømmer seg vil det vere mykje lausmassar som har blitt grave ut i sidekantar og lause kantar på vassdraga. Sidekantane i elvane kan vere ustabile. Det er viktig at ein er forsiktig når ein nærmar seg elvekantar slik at det ikkje oppstår uheldige situasjonar der ein kan hamne i elva. Det er heller ikkje stabilt endå i terrenget, seier han.

Det er også venta meir nedbør til helga, vektlegg han. Samdal ber folk sjekke rundt husa sine og sørge for at vatnet framleis kan renne unna når det kjem ny nedbør. Han vektlegg også at det framleis er fare for flaum og skred.

– Det er store vassmengder som no skal ut av elvane. Det kan både ta timar og dagar i nokre vassdrag. Det er framleis fare for utglidingar i dag, men dette stabiliserer seg når vêret har blitt rolegare, seier Samdal.